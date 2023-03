Ospedaletti: il Comune condannato per la vicenda dell'ex Comandante D'Agostino, ricorrerà in Appello

Ricorrerà in appello il Comune di Ospedaletti, dopo che la sentenza del Tribunale del Lavoro ha dato ragione all’ex vice Comandante della Polizia Municipale della città delle rose, per la vicenda legata all’abbandono dell’arma nello spogliatoio del comando.

Secondo il tribunale, infatti, non doveva essere sospesa dal servizio per essersi tolta cinturone e pistola per alcuni minuti. Il Giudice ha emesso la sentenza, secondo la quale il Comune avrebbe sbagliato a fine 2020, quando ha lasciato a casa la D’Agostino per 10 giorni senza stipendio. Non ci sarebbe stato il pericolo che qualcuno se ne impossessasse, visto che il locale era inaccessibile al pubblico.

I fatti generarono anche una lite con un’altra vigilessa, Marianna Pansini, che aveva trovato l’arma e che aveva accusato la D’Agostino di averla lasciata incustodita. Nella sua sentenza il giudice ha condannato il Comune a pagare all’ex vice Comandante lo stipendio non percepito per 10 giorni, compresi gli interessi.

Ora, però, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere in appello e, per questo, ha dato mandato all’avvocato Riccardo Caracciolo di Imperia.