Genova: sta tornando a casa il bambino ferito il 19 dicembre, dopo tre mesi di ospedale al 'Gaslini'

Dopo tre mesi di ospedale sta rientrando oggi a casa il piccolo sfortunato protagonista del grave ferimento subito il 19 dicembre scorso a Ventimiglia. Sta tornando con la madre, alla quale è stato affidato.

Il bimbo sta meglio e, dopo le tantissime cure e gli interventi subiti nel centro ospedaliero genovese, potrà tornare a casa. Le condizioni cliniche del bambino sono soddisfacenti, gli è stato tolto il gesso e, proprio questa mattina è in viaggio verso casa.

Proseguono intanto le indagini della Procura e, l’uscita dall’ospedale del piccolo potrebbe essere una svolta nelle stese, visto che più volte l’avvocato del padre del bambino, Maria Gioffrè, aveva confermato la volontà di chiedere l’incidente probatorio, non appena fosse stato dimesso. Per il ferimento del piccolo sono indagati, per lesioni aggravate, la nonna paterna di 67 anni e il suo compagno di 75.

Questo per consentire che, l’ascolto del bimbo (ovviamente con tutte le protezioni del caso) potesse avvenire con gli inquirenti imperiesi che già conoscono il caso. Quanto dichiarerà il piccolo, sull’accaduto del 19 dicembre scorso, potrebbe risultare determinante per gli sviluppi dell’inchiesta.