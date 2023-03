Confartigianato celebra il 19 marzo, la ‘Giornata della Cultura artigiana’

La Confartigianato celebra il 19 marzo, ricorrenza di San Giuseppe Artigiano, con la ‘Giornata della Cultura artigiana’. Un’occasione per riflettere sul mondo artigiano, non solo sotto il profilo economico e produttivo, ma anche per l’importanza culturale e sociale che rappresenta nella storia d’Italia.

“Quello che vogliamo sottolineare – ha detto Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia – è il valore delle imprese artigiane, il cui ingegno e la cui maestria rappresenta il punto di forza del made in Italy. Basta entrare nelle botteghe e nei laboratori e si respira l’aria della tradizione, della cultura e dell’amore per il lavoro caratteristica di tutti gli artigiani. I nostri imprenditori sono contemporanei, internazionali, ma con radici lunghe nella tradizione manifatturiera del territorio. Inoltre realizzano un modello di sviluppo economico e di coesione sociale che resiste ed è vincente perché l’attività d’impresa è spesso una tradizione di famiglia e si nutre del profondo legame con la comunità locale, si alimenta con la storia e le radici culturali del territorio di appartenenza”.