Urbanistica, l’assessore regionale Marco Scajola alla Conferenza italiana al MIPIM di Cannes

Ieri pomeriggio l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola è intervenuto alla Conferenza italiana al MIPIM di Cannes, evento fieristico internazionale dedicato al settore immobiliare e allo sviluppo territoriale, per illustrare gli importanti progetti di rigenerazione urbana in corso e in programma in Liguria: oltre 100 milioni di euro che stanno migliorando la qualità abitativa, l’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.

“La Liguria è stata protagonista al MIPIM di Cannes, importante evento fieristico internazionale, punto di riferimento per esperti e investitori del settore immobiliare e dell’urbanistica, che quest’anno sta registrando un’affluenza record" - commenta l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola - "Ho rappresentato Regione Liguria al Convegno Italia, illustrando i grandi progetti di rigenerazione urbana in programma e in fase di esecuzione, che stanno cambiando il volto della Liguria. Dai tre progetti PINQUA: la riqualificazione urbana e sociale del quartiere Diamante a Genova, la rigenerazione della Pigna, il cuore storico di Sanremo, e di Marinella di Sarzana, agli 80 interventi, finanziati da Regione con 20 milioni di euro in meno di due anni, che fanno parte del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana. Il MIPIM è una vetrina internazionale per il nostro splendido territorio, nella quale abbiamo presentato l'importante lavoro che stiamo portando avanti con impegno e passione per rendere la Liguria più bella, più vivibile, per cittadini e turisti, e più attraente per gli investitori privati. Promuovere il nostro territorio è fondamentale per la sua crescita ed il suo sviluppo”.