Imperia, il 28 aprile Fipe celebra la “Giornata della Ristorazione”

La Fipe, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi della Confcommercio, il prossimo 28 aprile celebrerà la “Giornata della Ristorazione”, un evento destinato a diventare un appuntamento annuale.

"Tutti i soci ristoratori sono invitati ad aderire all’iniziativa, nata con l’obbiettivo di valorizzare il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana" - sottolinea la Fipe.

"Sono già migliaia i locali che hanno aderito in Italia e sono certo che anche i colleghi della provincia di Imperia non mancheranno di cogliere questa occasione. Ogni ristoratore potrà indicare/creare un piatto a sua scelta, preferibilmente con il pane tra gli ingredienti, da dedicare alla Giornata, con il quale rendere la propria interpretazione del tema dell’ospitalità. Per ogni piatto venduto dai ristoratori aderenti, la Fipe donerà 1 euro alla Caritas. I soci aderenti riceveranno un flyer con il logo dell’iniziativa, stampabile e personalizzabile con il proprio piatto, da inserire nel menu di quella Giornata per i propri clienti. Gli uffici della Confcommercio provinciale sono a disposizione per ogni necessità. È un’occasione importante per ribadire il ruolo che la nostra ristorazione ha a livello mondiale, non solo per la grande quantità e varietà di piatti tipici, ma anche per i grandi valori legati alla tradizione” - dice il presidente provinciale della Fipe Enrico Calvi.

I primi di aprile l’iniziativa verrà presentata a Roma alla presenza dei Ministri del Turismo e dell’Agricoltura. La “Giornata della Ristorazione” diventerà un appuntamento ricorrente, ogni anno l'ultimo venerdì di aprile, volto a rafforzare il ruolo e i valori della Ristorazione italiana. Ecco il link dove potersi iscrivere in poche semplici mosse: https://giornatadellaristorazione.com/adesione/#zoom.