Dolceacqua, Fondo Strategico Regionale 2023-2025: tra gli interventi anche un'area sportiva all’aperto per il nuovo polo scolastico comunale

Un’area sportiva all’aperto a completamento del nuovo polo scolastico comunale (scuola materna, primaria di primo e secondo grado) di Dolceacqua. È uno dei quindici interventi previsti per l’impiantistica sportiva ligure inseriti nel programma triennale per l’impiego del Fondo Strategico Regionale (FSR) 2023-2025, approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sport Simona Ferro.

I lavori presenti nel programma vanno dalla realizzazione di nuove aree sportive alla riqualificazione e l’ammodernamento di impianti esistenti. Sono previste anche opere di efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle norme di sicurezza vigenti. Nella provincia di Imperia, oltre alla riqualificazione dell’impianto sportivo “Raul Zaccari”, è prevista pure la realizzazione di un’area sportiva all’aperto a completamento del nuovo polo scolastico comunale di Dolceacqua. “E’ molto importante per noi perché stiamo costruendo la nuova scuola. Era un tassello mancante per poter completare l'impianto scolastico, che dovrebbe essere pronto entro il 2025“ - commenta il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - “E’ determinante perché ci consentirà di completare quello che sarà il nuovo polo scolastico che avrà così un campo multi-sportivo“.

“Si tratta di lavori fondamentali per potenziare l’offerta in tutto il territorio ligure” – sottolinea il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – “Investimenti di questo tipo, che puntano ad incrementare la fruibilità delle strutture, contribuiscono anche ad avvicinare i cittadini di ogni età all’attività sportiva, migliorando il territorio in termini di qualità della vita, salute e benessere”.

“Sono certa che gli interventi inseriti nel programma triennale contribuiranno a un ulteriore miglioramento dell’impiantistica sportiva ligure” – spiega l’assessore allo Sport Simona Ferro – “Il nostro obiettivo, coerente con la candidatura della Liguria a Regione europea dello sport 2025, è quello di consentire a cittadini e turisti l’utilizzo di centri e campi sportivi sempre più moderni, sostenibili, sicuri e accessibili”.