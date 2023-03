Sanremo: le giornate ‘bianche’ del Ruffini-Aicardi, progetto ‘Sci e natura’ per gli alunni dell’istituto

Due giornate a Limone Piemonte, nell’ambito delle iniziative del Gruppo Sportivo del Ruffini-Aicardi, aperte a tutti gli studenti dell’istituto per attività scistiche e formazione sulla sicurezza.

Soddisfatti, i docenti accompagnatori Attinelli, Borga, Moretti e Spada ci riferiscono: “Visto il riscontro positivo dell’iniziativa dello scorso dicembre, abbiamo replicato la proposta, a cui hanno aderito studenti dei cosrsi Alberghiero, Agraria, Tecnico Turistico e Sociosanitario; sono stati due giorni di sport e socializzazione, a cui abbiamo voluto unire una lezione sulla sicurezza in montagna tenuta da una guida alpina e un maestro di sci, nella serata del nostro pernottamento in hotel a Limone.

I ragazzi sono tornati a casa contenti e desiderosi di ripartire per una nuova avventura in programma per la primavera: la Giornata del Rafting promossa dall’Associazione Ke- Rafting di Rocca Sparvera”.