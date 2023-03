Regione: convenzioni con Anci e Camere di Commercio per promuovere opportunità per il fondo strategico europeo

La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, due convenzioni stipulate da Regione Liguria, rispettivamente con Anci Liguria e con le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere. Obiettivo degli accordi, che avranno validità fino a settembre 2025, è quello di coordinare lo svolgimento di attività di comune interesse legate all’attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

La convenzione tra Regione e Anci Liguria si concentra sulle funzioni di progettazione e gestione dei fondi europei, con attività di informazione, animazione e facilitazione alla progettazione, e mira ad individuare i fabbisogni espressi dal territorio, attraverso la rete dei Comuni, e a definire azioni a favore dell’occupazione, dell’inclusione sociale e per il miglioramento dell’offerta dei servizi.

La convenzione tra Regione e Camere di Commercio è invece dedicata ad attività di animazione economica e consentirà di assicurare il miglior raccordo con il sistema delle imprese e i relativi fabbisogni. Regione e Camere di Commercio condivideranno dati, ricerche ed esperienze che serviranno per migliorare l’analisi del contesto socio-economico, fornendo un valido input per la programmazione delle azioni finanziabili con il Fondo Sociale Europeo Plus. In questo caso l’obiettivo è quello di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, attraverso le politiche di formazione e sostegno all’occupazione previste dal FSE+. Sono in programma, nelle prossime settimane, una serie di seminari su tutto il territorio regionale, per far conoscere le opportunità legate al Fondo.

“Grazie a queste convenzioni rafforziamo il nostro rapporto con le imprese e le amministrazioni locali del territorio – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola – Insieme a loro vogliamo costruire una task force di persone, che pur provenendo da mondi diversi, sia in grado di unire le proprie competenze e professionalità per ottenere sempre maggiori risultati dalla formazione professionale. Il nostro obiettivo è quello di intercettare i bisogni reali del territorio e tradurli, attraverso corsi di formazione, nella creazione di posti di lavoro. In questo modo potremo dare nuove opportunità ai giovani, o a coloro che hanno perso occupazione, e soddisfare le esigenze e le necessità del mondo imprenditoriale”.