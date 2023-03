Carpasio: vasto incendio boschivo da stamattina sopra il paese, in arrivo elicotteri e Canadair

Non piove da tempo e, molto prima del previsto la piaga degli incendi sta creando non pochi problemi nella nostra provincia. Dopo i piccoli roghi degli ultimi giorni, questa mattina un incendio boschivo particolarmente vasto, sta colpendo una zona sopra l’abitato di Carpasio in Valle Argentina.

Erano le 5.40 circa quando alcuni residenti della zona hanno dato l’allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, coadiuvati dalle squadre di Volontari ma, purtroppo, la zona del rogo è praticamente irraggiungibile con i mezzi. Proprio per questo è stato chiesto l’intervento degli elicotteri e del Canadair, che si sono alzati in volo non appena è stato possibile.

Fortunatamente la zona è lontana dalle abitazioni ma serviranno molti lanci dall’alto, sia degli elicotteri che del Canadair per spegnere il rogo. Non sarà un lavoro particolarmente semplice per un periodo difficilissimo che, purtroppo, rischia di peggiorare se non ci saranno precipitazioni.