Bordighera: 42enne spacciatore finisce in carcere, negli ultimi tempi era stato fermato con la droga in tasca

I Carabinieri di Bordighera hanno eseguito una misura di aggravamento di un provvedimento cautelare, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia, portando in carcere a Sanremo un 42enne italiano, pregiudicato e residente a Ventimiglia.

L’uomo, negli ultimi tempi, era già stato arrestato in flagranza di reato in due circostanze per detenzione di droga nel maggio 2022 quando, in concorso con un 45enne di Albenga e a seguito di una perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di quasi 350 grammi di cocaina e 370 di hashish. Venne fermato anche nel febbraio di quest’anno, quando i Carabinieri (sempre procedendo ad una perquisizione della sua abitazione) hanno rinvenuto altri 100 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1.700 euro in contanti, chiaro provento dell’attività illecita.