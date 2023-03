Ospedaletti: inaugurata la nuova sede della Croce Rossa, Guazzoni "Un momento di crescita per noi" (Foto e Video)

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio la nuova sede della Croce Rossa di Ospedaletti. In due mesi la ex sede di Ospedaletti Emergenza è stata ristruttura ed ora è pronta per essere utilizzata da dipendenti e volontari della Cri.

Alla inaugurazione, oltre al Sindaco Daniele Cimiotti ed il Presidente della Croce Rossa di Sanremo, Ettore Guazzoni, c’erano i Carabinieri, la Polizia Municipale e tantissimi volontari, oltre al presidente regionale, Maurizio Biancaterra, e quello provinciale, Vincenzo Palmero.

La nuova sede andrà a colmare una sorta di ‘buco’ tra Sanremo e Bordighera, insieme a quella di corso Imperatrice, inaugurata lo scorso anno. La Croce Rossa di Ospedaletti sarà presente con le proprie ambulanze per i servizi di soccorso e, ovviamente, per quelli di routine.