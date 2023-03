Sanremo: la prossima settimana la decisione sul mercato per il cantiere del parcheggio, spunta di nuovo l'opzione lungomare

Rimangono in piedi tutte le possibilità per il mercato ambulante del martedì e del sabato a Sanremo, in attesa del nuovo incontro fissato per mercoledì prossimo tra i commercianti e il Comune, per trovare una formula che possa garantire lo svolgimento delle giornate di mercato con il cantiere per la costruzione del parcheggio sotterraneo.

Nell’ultima riunione di una settimana fa era emersa la piena collaborazione tra le parti, anche se la situazione non è delle più facili. Quali le soluzioni? Dopo aver archiviato quella relativa al possibile spostamento nella zona alta, dopo la galleria, ne rimangono due: una è quella del posizionamento dei banchi tra piazza Muccioli e piazza Eroi dove si trova la statua di Siro Carli. L’altra è quella di lungomare Calvino, spesso rigettata dagli stessi ambulanti ma anche dai commercianti della zona.

Una terza ipotesi era quella di piazza San Siro (dove si svolgono gli spettacoli estivi) che però è stata rifiutata. Quello che è certo è l’impossibilità di far stare tutti i banchi attorno a piazza Eroi e all’Annonario, visto che con il cantiere del parcheggio verrebbero a mancare spazi per una ventina di banchi. Da parte delle associazioni di categoria la volontà rimane quella di garantire gli spazi per tutti, ma la soluzione non pare dietro l’angolo.

E quindi, rimane solo lungomare Calvino? Non è una soluzione particolarmente gradita dagli ambulanti, che in occasione delle problematiche Covid avevano vissuto comune mercati piuttosto buoni sul piano degli incassi. Ma c’è anche la componente degli altri commercianti, quelli ‘stabili’ della zona centrale, che ovviamente traggono importanti benefici dallo svolgimento dei mercati.

Cosa potrà accadere è difficile da prevedere, almeno al momento. Gli spazi non sono certo ‘inventabili’ da parte del Comune ma, vista la partenza imminente del cantiere per il parcheggio, una soluzione dovrà essere trovata. Dietro l’angolo non ci sono idee diverse da quelle precedenti e, quindi, non è escluso che si possa veramente decidere per il lungomare Calvino.