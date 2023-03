I borghi della nostra provincia raccontati nelle immagini e nelle storie di chi vive e lavora nell’entroterra (video)

Regione Liguria è partner del PITEM Pa.C.E. Patrimonio, Cultura, Economia, finanziato dal programma di cooperazione europea Interreg Alcotra Italia Francia 2014-2020 che è destinato, per la Liguria, esclusivamente alla provincia di Imperia. Il PITEM (acronimo di Piano TEMatico) è una strategia che si compone di tre progetti distinti: ognuno persegue un proprio obiettivo specifico che concorre, insieme agli altri due, ad una più ampia finalità generale, in questo caso la valorizzazione del patrimonio culturale dei territori partenariali, traguardando anche la promozione del tessuto economico.

I tre progetti sono Far conoscere, che si è occupato di digitalizzazione, Salvaguardare, mirato a interventi sul patrimonio (per la Liguria, la riqualificazione funzionale di alcuni spazi al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia),Scoprire per promuovere di cui Camera di Commercio Riviere di Liguria è soggetto attuatore, coadiuvata dalla propria Azienda speciale.

Scoprire per promuovere ha destinato la propria dotazione finanziaria di 400.000,00 euro alla promozione dei risultati di progetto tramite soluzioni digitali ma anche ricercando il coinvolgimento delle comunità con le quali il lavoro svolto è stato condiviso nel corso degli ultimi tre anni.

In particolare, si sta lavorando per la realizzazione di:

- un allestimento multimediale nei locali recuperati al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, dove uno storytelling digitale offrirà una coinvolgente narrazione immersiva delle aree interne.

- Un punto di accoglienza pensato per favorire l’accessibilità del Forte dell’Annunziata. Lo spazio, dove sarà possibile consumare prodotti dell’enogastronomia locale, sarà affidato in gestione a un soggetto che accoglierà i visitatori e che dovrà animarlo anche dal punto di vista culturale;

- Cinquanta video-itinerari tematici relativi agli altrettanti comuni non costieri della provincia con racconti e testimonianze sull’identità dei luoghi.

Tutti i video saranno disponibili sul web e in un apposito spazio di consultazione al Forte. Saranno inoltre fruibili, tramite App/QRcode/beacon direttamente sul territorio.

A conclusione del progetto, è stato organizzato un incontro tecnico con il tessuto produttivo e commerciale, nel corso del quale un professionista esperto di marketing territoriale offrirà agli operatori strumenti semplici ma efficaci per aiutarli a riflettere sulla ricchezza costituita dai caratteri culturali del territorio in cui lavorano, in relazione alla propria attività, stimolando la consapevolezza delle ragioni identitarie profonde che legano un prodotto al territorio in cui nasce. Ed ancora a raccontare questo territorio attraverso aziende e produzioni, facendone emergere i valori e le specificità che lo rendono interessante e unico.

L’incontro tecnico è previsto per martedì 14 marzo, ore 14, presso la sala multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in via Tommaso Schiva 29, a Imperia.