I bambini della scuola primaria di Triora a lezione di legalità con la Questura di Imperia

Lezione di legalità per gli alunni della pluriclasse unica della scuola di Triora. Ieri i bambini hanno incontrato il Commissario Desirè Anzalone e l'assistente capo coordinatore Tiziana Cavalleri della Questura di Imperia, per il Progetto “PretenDiamoLegalità”.



Tante sono state le domande dei piccoli alunni guidati dalla maestra Gianna Ozenda. La classe da tempo sta lavorando sul rispetto dei diritti e la lezione è stata incentrata proprio sull'importanza della legalità e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni.



Valori importanti che passano, attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale. Al termine dell'incontro i bambini, per ringraziare le due poliziotte per l'interessante incontro e in occasione della festa della donna, hanno donato un mazzo di mimose.