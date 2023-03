Bordighera, demolito l’immobile della Blancardi 1885 Export-import (Foto e video)

È stato demolito l’immobile della Blancardi 1885 Export-import S.r.l. in via Al Capo a Bordighera Alta.

L’edificio, costruito nel 1967, ospitava il magazzino della ditta fondata nel 1885 da Valentino Blancardi, che si occupava di export e import di fiori e piante. L'attività fu poi portata avanti dal figlio Aristide, dal nipote Valentino e dai figli di quest'ultimo Max e Aris. La struttura demolita verrà poi ricostruita per poter ospitare appartamenti e un’area commerciale.

Per consentire le operazioni e garantire la sicurezza del traffico sono stati istituiti il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, in via Circonvallazione, nel tratto prospicente la proprietà della società via Al Capo 2 Srl fino al 24 marzo. Il transito veicolare è stato perciò deviato su via Al Capo con doppio senso di circolazione. È stato pure istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Al Capo nel tratto tra via Circonvallazione e il piazzale 8 luoghi, fino al 20 agosto, che verrà utilizzato come area di sicurezza, area gru ed apprestamenti del cantiere. Il mercatino riservato ai produttori diretti del mercoledì è stato inoltre spostato da via Al Capo al Piazzale 8 luoghi nei pressi del numero civico 2, prospicente l’ingresso dell’ex hotel Del Capo, fino a fine lavori.