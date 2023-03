Al via l'Asta benefica delle Stelle nello Sport Campioni in campo per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti

Cimeli straordinari donati da grandi “Stelle nello Sport” per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti che opera per l’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice. Su www.memorabid.com/stellenellosport ritorna l’Asta benefica delle Stelle che festeggia il 18° anno con la partecipazione di grandissimi campioni: da Roberto Baggio a Pecco Bagnaia, passando per le gemelle Asia e Alice D’Amato, Lorenzo Musetti, Mauro Pelaschier, Gianmarco Tamberi, Carlotta Gilli, Alessandro Michieletto, tanti calciatori della Serie A e molti azzurri di diverse discipline.

Non solo calcio, come nello spirito del progetto Stelle nello Sport lanciato nel 2000 da Michele Corti. A sostenere la “maratona benefica” per la Gigi Ghirotti sono numerose Federazioni Società sportive con i loro principali campioni. Insomma, le Stelle del calcio, i campioni olimpici, mondiali ed europei di tante discipline sportive. Un grande gioco di squadra che approda su Memorabid, la piattaforma digitale fondata da Alberto Zacchetti Ceriani che offre e garantisce una continua selezione dei migliori cimeli sportivi.

“In questi lunghi e intensi anni di aste benefiche – racconta Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport - abbiamo potuto contare sulla partecipazione delle stelle più luminose dello sport mondiale. Oggi riparte il nostro viaggio a sostegno della Gigi Ghirotti grazie alla sensibilità e supporto di tante Federazioni e Leghe, di Società sportive e di tanti Campioni che hanno deciso di sposare il nostro progetto”.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria ed è dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, uno dei fondatori (insieme al figlio Michele) del progetto Stelle nello Sport. Ogni settimana si potranno trovare all’asta maglie e cimeli originali e autografati. Si parte con una sessione tutta azzurra: dalla Figc sono arrivate le maglie autografate delle nazionali, quella maschile di Raspadori e quella femminile con tutti gli autografi delle protagoniste. Dalla ginnastica arriva il primo body azzurro di Asia e Alice D’Amato. Poi la maglia della nazionale di scherma autografata da Stefano Cerioni, Alice Volpi, Arianna Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi. E ancora la maglia autografata di Luca Bellini, indossata ai Mondiali di Canoa Polo in Francia. Dal mondo paralimpico cuffia e occhialini di due stelle del calibro di Simone Barlaam e Carlotta Gilli. Dalla Fijlkam arrivano i cimeli di Viviana Bottaro e Nello Maestri (karate) e Maria Centracchio (judo). E poi le maglie “vincenti” della pallavolo, dall’oro di Alessandro Michieletto al bronzo di Cristina Chirichella.

Nelle prossime settimane scenderanno in campo tanti calciatori. C’è la maglia del Napoli capolista con gli autografi di tutti i suoi campioni, ma anche quelle di Sampdoria, Genoa, Spezia, Entella, Atalanta, Juventus, Torino, Milan e Inter. Pezzo pregiato la bandiera dei Mondiali di “Italia 90” autografata da Roberto Baggio. C’è anche la maglia dell’Adana Demirspor di Mario Balotelli.

Dal Motomondiale arrivano i cimeli di Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Quartanaro. Ci sono le azzurre dell’arco Chiara Rebagliati e Cinzia Noziglia, i pallanuotisti dell’Iren Quinto, le sciatrici della Nazionale USA, oro nel Team Event ai Mondiali in Francia, la maglia di Francesca Clapcich impegnata alla Ocean race e la bandiera del giro del mondo che per la prima volta arriverà in Italia (a Genova) autografata da Mauro Pelaschier. La maglia azzurra delle ultime Universiadi invernali di Lake Placid e quella della Nazionale italiana di Rugby. E poi la racchetta utilizzata nell’ultima semifinale di Coppa Davis da Lorenzo Musetti e altri cimeli in arrivo.

Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progetto Coni, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.