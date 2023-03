Sanremo: sold out all'Ariston per lo spettacolo di Checco Zalone, si replica questa sera (foto)

“Sono felice di essere nel luogo che ho sempre visto in TV, ma sono dispiaciuto perché il Presidente Mattarella non c’è”. “Mi hanno proposto di parlare d’amore ma come avrei fatto a parlarne a tutta questa gente che puzza di reddito di cittadinanza e che si divide senz'altro gli account per vedere Netfix e che hanno prenotato per dormire ad Ospedaletti”. E ancora: “So che in sala c’è anche la gente della ‘Sanremo bene’ che però sono tutti di Bordighera”. Sono alcune delle battute di Checco Zalone che ieri sera all’Ariston è andato in scena con il suo spettacolo ‘Amore+Iva’. Un spettacolo andato sold out come del resto anche la replica in programma questa sera sempre all’Ariston.



Foto di Angela Perri e Tonino Bonomo