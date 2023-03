Concluso con l'Istituto Fermi-Polo di Ventimiglia​ il progetto 'Anemmu' di Libera Imperia

Il 28 febbraio, presso l’istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, si é concluso il percorso formativo di educazione alla legalità nella dignità del cittadino, organizzato dalla Professoressa Annunziata Venturelli di Libera. Era rivolto ad un gruppo di giovani che studiano per diventare operatoti socio sanitari; è stato gestito dall’associazione Libera, Pace Lavoro e Legalità, CSV Polis e Caritas Intemelia.

"Il percorso verteva sul tema della giustizia riparativa - si spiega nel comunicato -, con particolare attenzione ai percorsi dei ragazzi in MAP, minorenni autori di reato, seguiti dagli assistenti sociali dell’USSM. Molti ragazzi, nella nostra provincia come nel resto d’Italia, commettono reati ed é nostro compito come cittadini e operatori coinvolgerli per costruire momenti di formazione che consentano di prendere consapevolezza delle proprie azioni e della propria responsabilità in vista di nuovi progetti di vita personali come cittadini. Il corso della durata di 10 incontri, coordinato dal Prof Palmero referente alla legalità dell’Istituto, si è svolto da ottobre 2022 a febbraio 2023 in orario extrascolastico ed è stato riconosciuto come percorso di alternanza scuola lavoro".

"Come può succedere che un reato ci segni per tutta la vita? Com'è possibile immaginarsi ed essere sognati diversi? Ce ne hanno parlato due ragazzi che hanno terminato la MAP e che stanno cercando, non sempre agevolmente, di inserirsi nel mondo del lavoro. Occorre superare i pregiudizi e ridare speranza, come fa Libera con progetto Amunì, di cui si è parlato con Maura Orengo, referente provinciale dell’Associazione, che recentemente, durante il festival di Sanremo, ha organizzato una carovana costituita da giovani MAP provenienti da diverse località d’Italia e dai cantanti di MUSIC for CHANGE; in varie tappe del Ponente Ligure, compresa Mentone, hanno cantato e discusso insieme dei loro sogni per il futuro".

"Si è parlato di volontariato, dei bisogni dei più fragili nel nostro territorio con Silvia Carlino e Christian Papini, perché è da questi ambiti che dobbiamo iniziare a prevenire in legalità e in giustizia. Infine dobbiamo porci il problema di come individuare ogni giorno percorsi di riconciliazione come sono stati presentati da Claudia Francardi dell’associazione Amicainoabele che è la protagonista, insieme a Irene Sissi, la madre del giovane assassino di suo marito, di una toccante storia di vita e di dolore riconciliati. Si ringrazia la dirigente Antonella Costanza per aver fortemente sostenuto la realizzazione dell’attività all’interno dell’Istituto".