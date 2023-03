Badalucco: lupi a passeggio in centro paese, telecamera riprende l'esemplare (video)

C'è da aver paura? I lupi attaccano l'uomo? No, anzi tendenzialmente il lupo cerca di evitare l'uomo, bisogna comunque ricordare che si tratta pur sempre di un animale selvatico. "Non c'è bisogno di allarmarsi - commenta Matteo Orengo, sindaco di Badalucco - Da parte nostra c'è attenzione sull'episodio ma il lupo non attacca l'uomo. Ci confronteremo con i Carabinieri Forestali per capire se sia necessario intervenire in qualche modo. Certo, quanto successo, nella sua eccezionalità ci deve far riflettere su come sia necessario agire per far si che i nostri boschi siano tutelati e puliti, per offrire l'habitat di cui necessitano gli animali selvatici, in modo che non debbano spingersi nei centri abitati".