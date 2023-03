San Bartolomeo al Mare: cena di beneficenza con il patrocinio del Comune per riparare l’ambulanza 133

L’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare patrocina e sostiene la cena di beneficenza ‘Serata 133ì, iniziativa promossa da alcuni albergatori e organizzata dalla Croce d’Oro di Cervo, finalizzata alla raccolta fondi per la riparazione dell’ambulanza 133.

“L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare - afferma il Sindaco Valerio Urso - concedendo il patrocinio ha accolto con entusiasmo la proposta di alcuni albergatori per creare una serata a scopo benefico a favore della Croce d’Oro di Cervo per la riparazione dell’ambulanza 133. Siamo felici di promuovere questa splendida iniziativa e ci appelliamo alla comunità affinché partecipi numerosa, contribuendo attivamente a questa lodevole causa a sostegno di chi quotidianamente è impegnato per salvare vite umane”.

La cena di beneficenza ‘Serata 133’ è in programma domenica 12 marzo (ore 20, Hotel Bergamo di San Bartolomeo al Mare). Il costo della serata è di 35.00 € e comprende la cena con intrattenimento musicale. Prenotazione obbligatoria direttamente presso l’Hotel Bergamo (+39 0183 400060) oppure Giuseppe (Presidente Ass. Solidarietà +39 340 8448539) o Gabriel (+39 347 3909727).