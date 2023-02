Elezioni Amministrative di maggio: domani riunione a Genova per sciogliere gli ultimi dubbi del centrodestra

E’ fissata per domani mattina al Palazzo della Regione di Genova, la riunione dei partiti di centrodestra che dovranno prendere le decisioni finali, in relazione alle candidature alle prossime elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio prossimi.

All’incontro, al quale sarà presente anche il Presidente della Regione Giovanni Toti (insieme ad Angelo Vaccarezza in rappresentanza di Cambiamo), vedrà la partecipazione di Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Lega e Liguria Popolare. Sul tavolo c’è sicuramente la candidatura di Ventimiglia che, se da una parte sembra scontata sulla figura di Flavio Di Muro, ancora non lo è almeno per l’appoggio del partito di Giorgia Meloni.

Situazione analoga per Imperia, dove Claudio Scajola ha già la conferma di Cambiamo, Lega e Forza Italia, ma che non vede ancora sciolta la decisione di Fratelli d’Italia. Cose fatte, invece per Bordighera, dove l’attuale Sindaco Ingenito ha già incassato l’ok di tutto il centrodestra.

La riunione di domani, che segue quella di lunedì scorso, dovrà dare una risposta definitiva ai quesiti politici di queste ultime ore per tutta la Liguria e, ovviamente, anche per la nostra provincia.