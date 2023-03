Çieve incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, in via Martiri della Libertà ad Imperia. Per cause ancora in via d’accertamento, probabilmente per una mancata precedenza, si sono scontrati un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio la conducente del mezzo a due ruote, un 16enne, che è stata soccorsa dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Bianca. Le condizioni della giovane per fortuna non sono gravi.