Diano Marina: residenza per anziani 'Montale', una risposta per tutte le esigenze in una struttura rinnovata (Foto)

Imperia: quali le risposte alle necessità di anziani e fragili?

Anziani non autosufficienti: in Italia sono oltre 2,8 milioni. E, in 7 casi su 10, sono le famiglie a occuparsi di loro. In Liguria, inoltre, gli over 75 sono 239 ogni 100 giovani. Cifre, queste, che non possono essere ignorate e che necessitano di supporto concreto. Così, il Gruppo La Villa annuncia l’apertura di RSA/RP Montale, nata dall’acquisizione della storica Residenza Ardoino Morelli, a Diano Marina: una struttura completamente rinnovata, dedicata alla cura e all’assistenza di anziani e categorie fragili - grazie anche al suo nucleo Alzheimer - per un polo di cura all’avanguardia sotto tutti i punti di vista in una nuova dimensione di assistenza e protezione.

Una struttura che torna a vivere sotto la gestione del Gruppo La Villa

RSA/RP Montale dispone di 214 posti accreditati da Regione Liguria, di cui 40 convenzionati con l’ASL locale e 20 esclusivi per il Nucleo Alzheimer. La struttura, nel cuore della “Riviera dei Fiori”, è composta da due edifici comunicanti tra loro: uno interamente dedicato agli Ospiti della Residenza Protetta, l’altro dedicato alla RSA e al Nucleo Alzheimer. Tutte le soluzioni offrono standard alberghieri di alto livello e camere di varie tipologie, luminose, accoglienti, funzionali, con bagno privato, sistema di chiamata e aria condizionata. Anche gli spazi comuni messi a disposizione degli Ospiti, per trascorrere le giornate in armonia e serenità, sono tanti ed esclusivi: un ampio giardino ombreggiato, privo di barriere, la biblioteca, le verande fronte mare, la sala TV e il salone bar per momenti di socialità con Ospiti e familiari.

Il Nucleo Alzheimer: risposte concrete sul territorio savonese

Il Nucleo Alzheimer di RSA/RP Montale offre soluzioni ideali alle esigenze di chi è colpito da questa patologia e ai caregiver basandosi su terapie innovative, riabilitative, occupazionali e socio-assistenziali ad hoc, focalizzate sullo studio comportamentale dell’Ospite e finalizzate anche alla riduzione della terapia farmacologica. Inoltre, il Nucleo dispone non solo di un giardino dedicato attrezzato, ma anche di ambienti di aggregazione in comune con gli altri Ospiti della residenza, perché questa patologia non può e non deve escludere. Infatti, come dichiara Luca Frediani, Responsabile di Struttura: “Nella nostra Residenza - rinnovata nello spirito e nei servizi - abbiamo deciso di coniugare l’alta qualità di assistenza che contraddistingue il nostro Gruppo da trent’anni a standard alberghieri di alto livello, offrendo professionalità continua, qualificata, in ambienti eleganti e confortevoli adatti a tutte le esigenze.”

RSA/RP Montale sorge in Piazza Papa Giovanni XXIII a Diano Marina. Per informazioni si può contattare il Centro Assistenza del Gruppo al numero gratuito 800 688736, scrivere ad assistenzaclienti@lavillaspa.it oppure compilare il form al seguente LINK.