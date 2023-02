Imperia: maltrattamenti alla Rsa 'Le Palme', oggi in tribunale i primi interrogatori. Nelle intercettazioni insulti e botte

Sono previsti nel corso della giornata odierna gli interrogatori dei 10 operatori della Rsa ‘Le Palme’ di Arma di Taggia, che sono agli arresti domiciliari per i fatti scoperti dalla Guardia di Finanza. C’è attesa per capire se gli accusati dei soprusi nei confronti degli anziani ospiti decideranno di rispondere alle domande dei magistrati, oppure se si avvarranno della facoltà di non rispondere, in attesa di allestire la difesa.

Le 300 pagine dell’ordinanza sono piene di intercettazioni ambientali, quasi interamente trascritte, e sono stracolme di insulti, bestemmie e minacce nei confronti dei pazienti. Le intercettazioni, corredate dalle immagini delle telecamere spia installate nella Rsa, consegnano un quadro degli ospiti impauriti e inermi, di fronte alla follia degli operatori.

Frasi che si ripetono per molti degli operatori, praticamente le stesse, sia di giorno che di notte. Insulti che, soprattutto, vengono fatti quando gli Oss trovano i pazienti sporchi delle loro feci o della loro urina, visto che sono bloccati a letto e non possono muoversi. Intercettazioni che denotano scarsa, per non dire nulla propensione a un lavoro che, pur difficile per le situazioni che si vengono a trovare, dovrebbe essere svolto con amore nei confronti dei pazienti, quasi totalmente inermi.

E, invece, dalle trascrizioni troviamo botte, ferite, movimenti bruschi di gambe e braccia e le immagini in cui si vedono gli Oss gettare il cibo per evitare di doverlo somministrare. In alcuni casi, nel tentativo di far mangiare i pazienti, anche il tentativo forzato di aprire la bocca e il ferimento di una donna con una siringa utilizzata per darlo a chi non riesce a masticare.

Un quadro che dovrà essere spiegato, da stamattina, nel corso degli interrogatori in tribunale, che si susseguiranno nel corso della giornata. Gli accusati si presenteranno con i loro avvocati e, come detto, bisognerà vedere se i legali consiglieranno loro di parlare fin da subito, oppure avvalersi della facoltà di non rispondere per preparare la strategia difensiva.

Purtroppo rimane un nuovo caso di maltrattamenti in una casa di riposo, come già avvenuto anni fa al ‘Borea’ di Sanremo e come, purtroppo, emerge anche da altri sparsi in tutta Italia. In una realtà, quella dell’assistenza agli anziani, che dovrebbe essere diversa anche se, ovviamente, esistono quelle in cui certe cose non accadono. Fortunatamente.