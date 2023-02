Ospedaletti: stasera la presentazione in Consiglio comunale, il nuovo porto di Baiaverde prevede investimenti per 90 milioni

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato la delibera, che verrà presentata questa sera in Consiglio comunale, relativa all’affidamento in concessione della progettazione, esecuzione dei lavori e gestione del nuovo Porto turistico, presentata dal raggruppamento temporaneo d'imprese composto da ‘Nuovo Porto di Ospedaletti Srl) (mandataria) e Ccm Spa (mandante).

L’amministrazione ha infatti confermato che l’intervento consentirà di realizzare lavori di riqualificazione e miglioramento del Porto turistico di Ospedaletti, trasferendo i rischi di costruzione e di disponibilità e di domanda in capo al futuro concessionario e la stessa rappresenta un obiettivo di intervento pienamente coerente a rispondere alle specifiche esigenze oltre a una ripianificazione dell'intera arca del Porto turistico.

Si tratta, in particolare, di interventi che erano già stati individuati e pianificati dall’Amministrazione ed inseriti nei documenti di programmazione approvati. Garantirà l'allocazione in capo al concessionario sia del rischio di costruzione sia del rischio di disponibilità e di domanda e, conseguentemente, soddisfa le condizioni atte a configurare l'iniziativa come ‘off balance’. L’iniziativa risulta conforme alla vigente normativa di settore e, in ragione dei suoi contenuti e degli obiettivi che il relativo intervento persegue, risulta pienamente rispondente alle esigenze per conseguire la riqualificazione dell'area. La stessa Giunta ritiene che, la proposta per l'affidamento in concessione, con il ‘project financing’ sia di pubblico interesse.

Nel progetto sono previsti: opere a mare per 19,9 milioni di euro e, a terra per 39,4 milioni. Inoltre opere di ingegneria naturalistica per 6,7 milioni e impianti per la produzione di energia fotovoltaica per 3,7 milioni e altri tecnologici tra cui elettrici e idrologici per 3 milioni. Saranno investiti quasi 3 milioni per strade e parcheggi, un milione per uffici e spese varie.

Sono previste opere di urbanizzazione per un totale di 6,3 milioni. Tra queste lo spostamento della fognatura, la realizzazione di una spiaggia, di un relativo locale e della viabilità di accesso allo spazio demaniale. La realizzazione della quota parte del parco pubblico e della pista ciclabile oltre ai parcheggi pubblici coperti da pannelli fotovoltaici. Inoltre 7 milioni di standard urbanistici a scomputo, ovvero: lo spazio demaniale per le associazioni marinare, marciapiedi e scalinate pubbliche, il consolidamento del cimitero, la nuova caserma dei Carabinieri, un impianto fotovoltaico per le scuole, il recupero del piano stradale del circuito, lavori al sottopasso di piazza Europa, un impianto fotovoltaico sulla pista ciclabile e lavori di recupero della stessa.. Il totale complessivo è di circa 90 milioni di euro. I posti barca previsti sono 115.