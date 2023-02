Matteo Berardi: “Il futuro della fotografia è nelle nostre tasche”

iCamera, si chiama così la prima Accademia in Italia sulla Fotografia da iPhone. Nata nel 2019, la Community di iCamera conta +50.000 aspiranti ed appassionati fotografi tra le sue fila. Co-fondata da Matteo Berardi, fotografo che nel 2018 ha fatto un giro del mondo di 9 mesi alla scoperta delle meraviglie di questo pianeta.

“Tutti i fotografi professionisti e non, sanno che la bellezza di una fotografia deriva per il 90% dalla bravura del fotografo, mentre solamente per il 10% dallo strumento usato” - afferma Matteo Berardi - “Per questo abbiamo fondato iCamera, per dare a tutti l’opportunità di sfruttare al massimo l’unica fotocamera che abbiamo sempre con noi nella nostra tasca, ovvero il nostro iPhone”.

“Quello che conta veramente nella fotografia non è lo strumento, ma le nostre competenze, le nostre idee, la nostra passione.”

“Quando ho realizzato il mio sogno, ovvero quello di fare il giro del mondo, mi sono reso conto che il mio iPhone, ai tempi un antico iPhone 6s, era la macchina fotografica con cui scattavo più spesso. Molte volte non avevo voglia di portarmi la mia pesante Reflex al collo tutto il giorno e, mi accorgevo sempre di più delle potenzialità enormi della fotocamera del mio iPhone”.

“Riuscivo sempre a cogliere l’attimo e non farmi scappare quelle situazioni che durano soltanto per una manciata di secondi, e così, con il passare delle settimane, ho appreso sempre più cose sulla fotocamera del mio iPhone”.

“Matteo, come si fa ad ottenere fotografie di qualità con un iPhone?” domandiamo noi della redazione.

“Devi sapere che molti aspiranti e appassionati fotografi credono che la soluzione per ottenere delle belle foto sia proprio quella di investire centinaia se non migliaia di euro su un’attrezzatura costosa, pensando di ottenere scatti pazzeschi” risponde Matteo Berardi.

“Tuttavia non c’è nulla di più sbagliato. Non solo avranno speso tutti questi soldi, ma si ritroveranno esattamente allo stesso punto di prima, con le stesse difficoltà e frustrazioni. Infatti, come dicevo prima, quello che conta veramente non è lo strumento, ma le nostre competenze. Le competenze ti porteranno a saper scattare con qualsiasi macchina fotografica, in qualsiasi situazione e momento”.

“Ecco perché sono fermamente convinto che la miglior macchina fotografica oggi, è spesso quella dello smartphone, in particolare il nostro iPhone.”

“Inoltre, le fotocamere degli iPhone hanno fatto passi da gigante nel tempo, e gli ultimi modelli sono capaci di produrre fotografie di qualità molto elevata nella maggior parte delle situazioni in cui ci troviamo”.

“Per non parlare delle tantissime app fotografiche che abbiamo a disposizione e delle stesse funzioni che l’iPhone offre: come l’HDR, le varie modalità ritratto, la modalità notturna, quella panoramica e molto altro!”.

“Il metodo di insegnamento di iCamera nasce appunto per darti un metodo chiaro e preciso, ma anche semplice e veloce, per non fare molti dei miei errori, e non provare le difficoltà e frustrazioni che ho provato io quando ho iniziato ad approcciarmi alla fotografia”.

“Certamente voglio sottolineare che non ho la presunzione di dire che l’iPhone è uguale a una macchina fotografica, direi una cavolata”.

“Tuttavia attraverso i nostri corsi, gratuiti e a pagamento, dimostriamo che scattare fotografie memorabili con un semplice iPhone non solo è possibile, ma molto raggiungibile se sai come fare”.

“La bontà dei nostri percorsi è certificata anche dai risultati dei nostri studenti, alcuni di loro infatti si sono visti pubblicare le loro foto su Focus o sulle pubblicità della Apple.” - conclude Matteo Berardi.

Quindi se vuoi migliorare la tua fotografia da iPhone ti consiglio di visitare il loro sito web: iCamera (link: www.icamera.pro).

Puoi accedere anche alle guide gratuite su: Come Fotografare con iPhone (link: https://icamera.pro/fotografare-con-iphone)