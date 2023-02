Imperia: anziani maltrattati alla Rsa 'Le Palme' di Arma di Taggia, domani scattano i primi interrogatori

Iniziano domani i primi interrogatori di garanzia per i 10 arrestati nell’ambito dell’indagine della Guardia di Finanza alla Rsa Le Palme di Arma di Taggia.

Dopo il primo blitz dello scorso marzo, ieri gli agenti della Guardia di Finanza hanno lavorato per tutta la mattina, sia all’interno della struttura per anziani che conta 80 posti letto, che nei luoghi di residenza degli arrestati e degli indagati, per consegnare le misure cautelari.

Diverse le intercettazioni che risultano agli atti e che rivelano situazioni di vero terrore per gli ospiti della struttura. Tra queste “Adesso gli do una botta sulla testa e questo” ma anche insulti come “Zoccola, Troia, Puttana” e “Sei proprio scema, domani lo dico al dottore così domani ti da qualche medicina”, “E’ una lorda perché non altro che cantare e fare la cretina. Continua pure finchè non ti do una manata in mezzo ai denti e te li faccio inghiottire”. Addirittura uno degli indagati si sedeva sopra una ospite, saltellandole sulle gambe.

Ma, dalle indagini sono emersi schiaffi, minacce, strattoni e insulti continui “Vecchio di merda, che Dio ti prendesse, leva quelle mani sennò te le trancio”. L’ordinanza è tra l’altro stracolma di omissioni del cambio di pannoloni e della postura degli ospiti, un fatto gravissimo in una struttura che dovrebbe coccolare e curare chi è all’interno.

Dalle indagini è anche emerso che ci sarebbero stati casi in cui si potrebbe prospettare anche l’accusa di abusi sessuali. Una ospite, infatti, è stata avvicinata da un Oss che le avrebbe proposto di guardargli i genitali. La donna ha risposto “Maiale” e l’uomo, il mattino dopo le avrebbe sferrato un calcio alla gamba destra. La nipote della donna aveva poi confermato il racconto, riferendo che la nonna le aveva detto di approcci sessuali dallo stesso Oss.

L'attività, lo ricordiamo, è collegata all’operazione ‘Praesidium' che sulla base delle indagini coordinate dalla Procura, ha portato 10 operatori agli arresti domiciliari. Dalle indagini sono state accertare condotte illecite da parte di operatori socio sanitari e degli infermieri, impiegati alla Rsa, per maltrattamento e abbandono aggravati ai danni di anziani, in gran parte ultraottantenni nonché parzialmente o completamente non autosufficienti.

Gli arresti domiciliari sono scattati per: Giuseppe Trudu, Stefania Lanfranco (51 anni), Rillana Moreira Da Silva (40), Alexander Rosapinta (53), Paola Tripicchio, Lara Lupi (53), Francesco Benespera (56), Angelique Viggiani (39), Riccardo Pogliano (62) e Julia Cazorzi (59).

Sono stati disposti 12 mesi di sospensione dai pubblici uffici e servizi per: Pamela Tripicchio, Fulvia Pantani (57), Karen Nina Huaman Yantas (33), Drita Gjoni (54), Marisa Di Michele (60) e Donatella D’Amico (60). Stessa sospensione ma per 6 mesi per: Daniela Moglan (43), Francesca Canetti (51), Jean Paul Dipas Chara (27), Inca Lidia Chara (53), Silvia Ozenda (27), Graziella Bogazzi (50), Giuseppe Sebastiani (51) e Loredana Tavano (54).

Gli indagati non si limitavano a sporadici episodi di violenza ma sottoponevano le vittime ad una serie di sofferenze fisiche e morali con insulti pesanti e, in taluni casi, anche botte. Le indagini sono state eseguite con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali audio e video.

Quello di ieri non è stato il primo blitz della Finanza nella Rsa di Arma di Taggia. A marzo dello scorso anno, infatti, vennero emessi 41 avvisi di garanzia, su richiesta del pm Salvatore Salemi, nei confronti dei responsabili della Rsa e di diversi dipendenti e tra questi operatori sanitari, medici e dirigenti della struttura.