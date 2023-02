L'istituto comprensivo Sanremo Centro Levante sbarca in tv, i ragazzi partecipano al format “Generazione Tsunami” (Foto)

Grazie alla proposta del “Psicologo della Strada”, il dottor Pieri Stefano, redazione RAI UNO, l’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”, di Sanremo, lunedì scorso, ha partecipato alla registrazione delle riprese per la realizzazione del format riguardante il progetto “Generazione Tsunami”, dedicato a ragazze e ragazzi, che andrà in onda su Rai Uno, all’interno del programma “Uno Mattina in Famiglia".

Gli studenti, coordinati dal dirigente scolastico, la professoressa Amalia Catena Fresta, sono stati coinvolti nelle riprese, effettuate da Rai 1, attraverso la preziosa regia di Andrea Rispoli, figlio d’arte del grande Luciano. I ragazzi coinvolti nel programma sono stati guidati dal dottor Pieri Stefano, in arte, appunto, “Lo Psicologo della strada”, psicologo e psicoterapeuta, specializzato negli ultimi venti anni in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani, ragazze e ragazzi confrontandosi su di un tema appositamente scelto dagli autori della trasmissione, sviscerandone tutte le possibili problematiche e sfaccettature.

L’intervista che ha avuto come focus: “Cos’è per voi sanremesi il Festival?”, ha permesso ai ragazzi, di spaziare, partendo dalla musica e dalla sua valenza formativa, e di raccontare esigenze emotive ed affettive nonché aspettative della loro generazione post pandemica, chiamata per l’occasione “Generazione Tsunami”, di raccontare restrizioni vissute, insieme all’isolamento, le quali hanno condizionato fortemente la socialità e la crescita, modificandone abitudini, stile di vita e prospettive.

Per le riprese si è scelto uno spazio esterno, per esaltare al meglio sia la bellezza del panorama che il senso di apertura, sia spaziale che mentale, che il format persegue come obiettivo e che la scuola supporta in virtù di una prospettiva laboratoriale “outdoor” e di una migliore capacità di apprendimento trasversale.

I ragazzi, insieme al dirigente scolastico, al “Psicologo della Strada” ed a tutta la troupe hanno percorso le strade di Sanremo, partendo dall’Ariston, costeggiando il lungomare Sanremese per poi sostare vicino l’edificio storico del Forte Santa Tecla. L’istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”, che offre un percorso ad indirizzo musicale, crede fortemente che la musica, nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola, sia fondamentale perché fornisce all’alunno, destinato a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché un’ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale.

Il format “Generazione Tsunami”, andrà in onda su Rai Uno, all’interno del programma “Uno Mattina in Famiglia", sabato prossimo su Rai Uno alle 10 del mattino.