Blitz Guardia di Finanza alla Rsa Le Palme di Arma di Taggia: ecco i nomi degli arrestati e dei sospesi (Foto e Video)

Blitz della Guardia di Finanza presso la Rsa Le Palme di Arma di Taggia. Per tutta la mattina viavai dei militari e presidio all'ingresso della residenza per anziani che conta 80 posti letto, di questi, quaranta in convenzione con ASL 1 imperiese. L'accesso è stato effettuato dai militari e dal personale dell'azienda sanitaria.

L'attività è collegata all’operazione ‘Praesidium' che sulla base delle indagini coordinate dalla Procura, ha portato 10 operatori agli arresti domiciliari. Dalle indagini sono state accertare condotte illecite da parte di operatori socio sanitari e degli infermieri, impiegati alla Rsa, per maltrattamento e abbandono aggravati ai danni di anziani, in gran parte ultraottantenni nonché parzialmente o completamente non autosufficienti.

Gli arresti domiciliari sono scattati per: Giuseppe Trudu, Stefania Lanfranco (51 anni), Rillana Moreira Da Silva (40), Alexander Rosapinta (53), Paola Tripicchio, Lara Lupi (53), Francesco Benespera (56), Angelique Viggiani (39), Riccardo Pogliano (62) e Julia Cazorzi (59).

Sono stati disposti 12 mesi di sospensione dai pubblici uffici e servizi per: Pamela Tripicchio, Fulvia Pantani (57), Karen Nina Huaman Yantas (33), Drita Gjoni (54), Marisa Di Michele (60) e Donatella D’Amico (60). Stessa sospensione ma per 6 mesi per: Daniela Moglan (43), Francesca Canetti (51), Jean Paul Dipas Chara (27), Inca Lidia Chara (53), Silvia Ozenda (27), Graziella Bogazzi (50), Giuseppe Sebastiani (51) e Loredana Tavano (54).