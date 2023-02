Badalucco: sgombera la cantina e trova un fucile antico, intervengono i Carabinieri

A volte le vecchie cantine abbandonate rivelano sorprese. Così è accaduto nei giorni scorsi a Badalucco dove il proprietario attuale di un antico immobile del centro storico si è trovato di fronte ad un fucile antico. L'arma ad una sola canna era probabilmente usata per la caccia.

L'uomo si è imbattuto nel fucile mentre faceva pulizia nella cantina che era abbandonata da decenni. A quel punto il proprietario si è rivolto ai carabinieri. Dopo pochi minuti due marescialli della caserma di Badalucco hanno risalito la strada che porta alla chiesa di San Nicolò e sono entrati nella cantina. I militari con cautela hanno prelevato l'arma e l'hanno portata in caserma.

Sembra si tratti di un vecchio fucile degli anni '40, forse prodotto artigianalmente o da una piccola azienda. Il calcio è ancora in ottimo stato di conservazione, mentre il corpo metallico è totalmente arrugginito. L'arma verrà ispezionata per conoscere l'origine ed eventualmente l'uso che ne possa esserne stato fatto. Inoltre dovrà essere confrontata con l'archivio delle armi denunciate, istituito con la legge anti terrorismo degli anni settanta. Quindi verrà inviata ad un centro di raccolta delle armi ritrovate che vengono rese inutilizzabili e distrutte con procedure adeguate.



Ogni anno in Italia e anche nella nostra zona vengono trovate centinaia di armi nascoste anche a seguito degli eventi bellici. La gente di Taggia ricorda ancora le esplosioni che si sentirono negli anni ottanta durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo divampato sulle alture. Le fiamme avevano raggiunto un deposito di armi, occultato nel dopo guerra o granate rimaste inesplose durante qualche scontro a fuoco tra partigiani e fascisti.