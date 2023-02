Il CPIA accoglie due scuole estere: Ankara e Santa Cruz de Tenerife in visita a Imperia

L'arrivo è previsto per i mesi di marzo e aprile 2023. Protagoniste del progetto Erasmus Plus, azione KA1, sono due istituti di formazione per adulti siti in Ankara (Turchia) e in Santa Cruz de Tenerife (Spagna). Il CPIA Provincia di Imperia sarà impegnato in due distinte azioni di accoglienza.

Nel mese di marzo dal 9 al 15, i colleghi delle sedi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia ospiteranno sette docenti spagnoli per un job shadowing avente per obiettivi la promozione di skills comunicative e linguistiche inerenti la lingua inglese e la condivisione di metodologie e strumenti e-learning. L'istituto ospite è il CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto che arriverà in forze, con base a Sanremo, già l'8 marzo.

Dal 17 al 21 aprile invece sarà la volta dell'Ankara Dirocterate of National Education, Adult Education Unit che porterà in visita otto studenti adulti e due insegnanti per incrementare anche in questo caso competenze linguistiche dell'area inglese e skills informatiche inerenti le TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione). Studenti e docenti dei due istituti saranno coinvolti in lezioni in classe con gli insegnanti del CPIA di Imperia e Sanremo: i professori d'inglese Maria Cristina Carrocci, Giuseppina Dalmazzo, Roberta Volontè; i docenti di italiano Elena Barcellona, Giannini Daniela, Antonio Lodi, Lilia Montaldi; i colleghi di matematica Matteo Bavassano e Laura Boni. A curare i rapporti, la progettazione e il coordinamento del progetto è stata invece la professoressa Federica Natta che è il referente per il CPIA di tutte le mobilità Erasmus. Mobilità che proseguiranno nel mese di marzo e maggio 2023: in Spagna, a Tenerife, con la partenza di colleghi di lingua inglese e francese per un corso sulle nuove tecnologie; in maggio con una mobilità di una settimana per un gruppo di studenti CPIA delle medie e del biennio: andranno a seguire delle lezioni presso il CEA Infante di Murcia (Alicante).

L'occasione degli ospiti turchi e spagnoli sarà invece momento di confronto tra studenti e colleghi sui temi dell'insegnamento e delle metodologie della formazione adulti. Si lavorerà sui gruppi target delle fasce più sensibili quali migranti, donne, adulti in esubero lavorativo. In questo senso, i temi dominanti saranno quelli dell'inclusione e della personalizzazione degli insegnamenti e delle tecniche didattiche. L'occasione della presenze delle due scuole estere sarà momento anche per promuovere e far conoscere le città di Imperia e Sanremo. I professori del CPIA infatti porteranno i colleghi stranieri in visita a Villa Grock e al MACI di Villa Faravelli, per poi concludere con un tour guidato del Parasio. Villa Nobel e lo storico quartiere della Pigna saranno invece le tappe della visita alla città di Sanremo.

Per informazioni è possibile consultare la pagina Erasmus dai siti:

https://www.cpiaimperia.edu.it

https://cpiaerasmus.weebly.com