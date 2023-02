Festival di Sanremo 2023: con la Sistel Telecomunicazioni movimentate migliaia di giga dalla sala stampa al Casinò

E’ andato tutto alla perfezione per i giornalisti che hanno lavorato in questa settimana nella sala stampa del Casinò di Sanremo, con le connessioni internet allestite dall’azienda matuziana Sistel Telecomunicazioni.

Per il terzo anno consecutivo non si sono registrati problemi, nonostante il deciso aumento delle connessioni contemporanee, l’aumento degli accessi rispetto agli anni scorsi e un numero incredibile di ‘Giga’ movimentati. L’azienda matuziana aveva predisposto una fibra ottica che, a conti fatti, avrebbe potuto soddisfare più di tre sale stampa allestite allo stesso modo, a conferma della qualità del prodotto offerto.

I numeri del prodotto offerto vedono un numero totale di accessi pari a 434, con un massimo di utenze contemporanee pari 199 per un totale di ben 352 Gigabyte movimentati nel corso della settimana. Moltissimi i servizi video e le dirette televisive contemporanee con una emissione totale di circa 300 Megabit al secondo, anche se la banda a disposizione era oltre tre volte superiore, ovvero un Gigabit.

La Sistel telecomunicazioni, oltre al servizio in sala stampa ha anche garantito la trasmissione in fibra ottica tra i diversi videowall sistemati in città e collegati con le regie di Rai Pubblicità. Oltre a questo, sono state fornite le fibre ottiche al ‘Bar Papalina’ del FantaSanremo e ai Tir delle radio nazionali, presenti sotto il Casinò.

Un servizio quindi ottimo, quello fornito dall’azienza matuziana, in giorni difficilissimi per le telecomunicazioni, vista la concentrazione di trasmissioni che, a tratti, ha creato non pochi problemi a chi cercava di telefonare dal centro di Sanremo.