Dirottamento dei codici rossi da Bordighera a Sanremo: il Dg di Asl 1 Stucchi risponde al Consigliere Ioculano

“Vorrei precisare un punto fondamentale. In sanità dobbiamo soccorrere le persone nella rete di emergenza e portarle negli ospedali più appropriati. Questo non vuol dire che qui non vorremmo i codici rossi ma vorremmo, nell’ambito della rete di emergenza, quei codici in grado di essere curati qui”.

Sono le parole del Direttore Generale di Asl 1 Imperiese, Stucchi, in risposta al Consigliere regionale Enrico Ioculano sul dirottamento dei codici rossi dall’estremo ponente della provincia a Sanremo. “Oppure – termina Stucchi - se si autopresentano verranno curati qui o trasportati in altri ospedali se necessario. Questo significa avere una rete di emergenza efficace ed efficiente”.