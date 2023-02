Sanremo: buona la prima del Festival della Canzone Cristiana, tra gli ospiti anche la Senatrice Cinzia Leone

Ad aprire la kermesse musicale cristiana è stato Padre Luca Arzenton, assistente spirituale del Festival, il quale ha inaugurato la manifestazione con una preghiera. Padre Luca Arzenton ha invitato a salire sul palco i due conduttori, la bellissima attrice Daniela Fazzolari e il cantautore Fabrizio Venturi, il quale è Direttore artistico del Festival, patrocinato dalla Regione Liguria , dalla Provincia di Imperia e dalla S.I.A.E. Il Festival si prefigge l’intento di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.

È andato in scena il primo appuntamento della tre giorni tanto attesa della seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, che si svolge, a partire da oggi fino all'11 febbraio , nell' Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo, al completo, trasmessa in diretta mondiale su Cristian Music TV Channel , sul sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it , e in diretta radiofonica su Radio Mater.

La seconda edizione, come sostiene il Direttore Venturi, sarà all’insegna dell’Amore, unico sentimento che può salvare l’essere umano dall’indolenza in cui è caduto.

Il leit motiv di questo pomeriggio, difatti, è stato il tema della violenza contro le donne e la violenza in ogni sua forma. Il Festival ha visto salire sul Palco del Cristian Music Festival il cantante Donato Boschi con la canzone Canzone 'Ripeti con me", Fabrizio Venturi e Daniele Fazzolari hanno presentato il primo ospite , la Senatrice Cinzia Leone , Vicepresidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio al Senato della Repubblica della XVIII Legislatura.

"I due cortometraggi sono la testimonianza di quello che le donne della società contemporanea subiscono anche in rete, in quanto vittime di 'revenge porn', oltre a subire violenza fisica e psicologica, nonché controllo sociale e culturale a partire dalla famiglia di provenienza" ha dichiarato la Senatrice.

La Senatrice ha illustrato il suo impegno parlamentare per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, facendosi ideatrice e, nel contempo, promotrice di molti dibattiti ed eventi nazionali per aiutare le donne vittime di violenza, tra cui il tour “Le voci della differenza” e il tour “Da donna”. Le sue battaglie politiche sono rivolte anche a migliorare le condizioni delle carceri in Italia. Ha presentato, inoltre, due cortometraggi dal titolo "Oltre il muro" e "Tempo di Amare" di Fabio Oddo.

Il secondo blocco ha visto esibirsi: Naeila con la canzone "Tu che sei la Luce", Nothingless con la canzone "L’amore di Gesu’", Giuseppe Maria Bita con "Sono Solo un Uomo" e Angela Ruggiero con "A Te che sei". Il terzo grande ospite il gruppo Abba the Best che si è impegnato a creare, con l'ausilio della musica, una vasta sensibilizzazione sul problema della violenza contro le donne. Gli Abba the best, infatti, che è la più famosa cover band italiana del famoso gruppo scandinavo degli ABBA, che interpreta in modo magistrale le loro canzoni, ha dato vita al progetto denominato "AMAMI", contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, patrocinato da ARGOS Forze di Polizia.

Nel terzo blocco si sono esibiti: Nico e Angelo Laganà con la Canzone "Papa Francesco uno di Noi", Don Rossano Eutizi con la canzone "Nel mio silenzio" e Anìma con "Ti Verrò a Cercare". Quarto ospite a salire sul palco è stato Don Alfred Imonda Iloko, Presidente della "Fondazione Uniti si Può", che ha voluto testimoniare la sua esperienza di fede vissuta, in seguito alla visita in Congo di Sua Santità Papa Francesco.

È docente all'Università "La Sapienza" di Roma. È impegnato a favore dei bambini disabili del Congo, paese impervio che non ha strade, che potrebbero facilitare l'aiuto ai bambini in difficoltà. Istruzione, cultura e fede costituiscono per Don Alfred Imonda Iloko la medicina per cambiare il mondo.