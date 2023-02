Disagi autostrade: assemblea dell’Autotrasporto sui ristori compensativi degli extra costi causati dai cantieri autostradali

L’imperiese Antonio Marzo, Presidente regionale di Confartigianato Trasporti, ha partecipato all’Assemblea degli autotrasportatori che ha visto riunite le varie associazioni di categoria per affrontare la delicata questione dei ristori compensativi degli extra costi causati dai cantieri autostradali.

L’incontro, molto partecipato dalle imprese di settore, è nato dall’esigenza legata alla mancata effettiva attivazione delle procedure di ristoro dal 2021, nonostante le rassicurazioni istituzionali giunte in passato. Nel corso dell’Assemblea è stato infatti ricordato che, a ristoro della categoria dell’autotrasporto che opera nel territorio genovese, era prevista per i disagi alla circolazione sulla rete autostradale una misura di 180 milioni di euro.

I numerosi interventi degli imprenditori, hanno evidenziato come le riduzioni di carreggiata, inibizioni di transito, verifiche, chiusure dei tratti in conseguenza al crollo del Ponte Morandi, che tuttora continuano a generare difficoltà operative, stiano provocando gravissimi e insostenibili danni economici al settore.

“Preso atto che le imprese che operano nel territorio genovese non sono più in grado di assorbire le perdite produttività ed extra costi conseguenti alla massiccia e continuativa cantierizzazione autostradale – ha detto in sintesi Antonio Marzo riportando le conclusioni dell’Assemblea – è stato dato mandato alle associazioni rappresentate di dichiarare alla Commissione garanzia scioperi un’articolata protesta e fermo dei servizi del comparto che opera sul territorio genovese, se entro il 15 febbraio non verrà assunta da parte delle istituzioni territoriali e ASPI una precisa definizione delle procedure e tempistiche di riconoscimento dei fondi previsti per le aziende”.