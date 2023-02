Il 46° fascicolo della rivista di cultura musicale 'Mellophonium' indaga i retroscena massonici della musica

Esce domani e verrà presentato venerdì 10 il 46° fascicolo della rivista di cultura musicale “The Mellophonium”, fondata da Freddy Colt e Valerio Venturi e oggi diretta da Romano Lupi. L’elegante pubblicazione tocca, in coincidenza con il 73° Festival della Canzone, un tema piuttosto delicato e quasi inesplorato: il rapporto tra Musica & Massoneria. Come sempre il discorso viene trattato in termini sia stretti che lati: l’origine del Festival in una loggia massonica sanremese è cosa che non tutti sanno, le appartenenze massoniche di molti personaggi dello spettacolo italiano del Dopoguerra, alcuni dei quali di casa a Sanremo: Carlo Dapporto, Franco Alfano, Angelo Nizza, Amilcare Rambaldi, Claudio Villa, Gino Latilla, Totò, per fare solo pochi nomi…

La copertina è dedicata al Maestro Gorni Kramer, grande jazzista e direttore d’orchestra, anch’egli frammassone. Ma c’è posto anche per i padri nobili d’Oltreoceano, a partire dall’immenso Duke Ellington. Questi ed altri temi compongono il numero in uscita, insieme ad articoli su Anna German (polacca partecipante al funesto Festival del 1967), recensioni di libri e dischi, e le consuete rubriche “Arnesi per fare musica”, “Riflessi fotografici” e “L’archivista”. La pubblicazione, che si preannuncia molto ricercata e collezionata, sarà presentata al pubblico e alla stampa venerdì 10 alle ore 16,30 nei locali della Mediateca della Pigna in piazza Capitolo 12 con la partecipazione di alcuni collaboratori e ospiti quali il critico musicale Dario Salvatori, il maestro Franco Fasano, lo storico Riccardo Mandelli e il cantautore e giornalista Alessandro Bellati.

L’ingresso è libero, i posti sono limitati.