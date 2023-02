‘Caso Blanco’ al 73° Festival di Sanremo, il sindaco Biancheri: “Siamo stati tutti ragazzi, se uno fa una cazzata basta chiedere scusa e tutto va a posto”

Il ‘caso Blanco’ entra anche nella narrazione della politica locale con l’indignazione dei produttori floricoli e con le dichiarazioni che si sprecano per condannare il gesto che da ieri riempie le pagine dei giornali tra opinioni contrastanti e ricostruzioni più o meno fantasiose.

Non è stato da meno il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che questa mattina in conferenza stampa al Casinò si è esposto in prima persona: “Mi complimento con Amadeus per la consegna dei nostri fiori, siamo la Città dei Fiori. Amadeus sta facendo un lavoro straordinario con i bouquet, ci sono anni di lavoro dietro ai nostri fiori, gli stessi anni che sono dietro la creazione di una canzone. È arte. Ognuno di noi fa delle stupidaggini, siamo stati tutti ragazzi. Se uno fa una cazzata basta chiedere scusa e tutto va a posto, serve rispetto per il lavoro di tutti. Voglio delle scuse dirette da parte di Blanco? Bastano le scuse alla città”.

Le dichiarazioni del sindaco Biancheri in conferenza stampa

Gli ha fatto eco l’assessore a Turismo e Manifestazioni Giuseppe Faraldi: “Serve rispetto per il lavoro della gente che coltiva i fiori sulle nostre campagne, è stata trattata male. Una parola di scuse potrebbe essere sufficiente per far passare in secondo piano questo momento per valutare solamente il bello di questo Festival”.“Mi unisco ai complimenti per questa meravigliosa serata, la presenza del presidente della Repubblica all’Ariston è stato per me uno dei momenti più importanti di questi 9 anni, lo porterò sempre nel cuore - ha aggiunto il primo cittadino - è stato toccante ogni piccolo momento di quella mezz’ora. Abbiamo regalato agli italiani un momento incredibile. Anche fuori dal teatro è stato un successo, in piazza Colombo tutto è andato molto bene”.