Venerdì prossimo il Comune di Sanremo aderisce alle celebrazioni per la “Giornata del Ricordo” con la posa, in memoria delle vittime delle foibe, di una corona fregiata dal Tricolore in via Martiri delle Foibe (lato via San Francesco, ore 11.30).

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Sarà presente il gonfalone civico con agenti in alta uniforme.