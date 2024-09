Bordighera, tutto pronto per la 25esima edizione del Rally delle Palme (Foto e video)

Tutto pronto a Bordighera per la 25esima edizione del Rally delle Palme che andrà in scena oggi e domani sulle strade dell’estremo Ponente Ligure.

I concorrenti ieri sera hanno effettuato le verifiche sportive presso il Palazzo del Parco e le verifiche tecniche sul lungomare Argentina. Per l'occasione era presente anche l'assessore di Bordighera Walter Sorriento, il consigliere regionale Veronica Russo e il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri. "Bordighera è pronta ad accogliere il Rally delle Palme" - commenta l'assessore allo Sport Walter Sorriento - "Siamo felici di ospitare tutti i partecipanti, italiani e stranieri, per un fine settimana che sarà sicuramente ricco di sport, divertimento e forti emozioni".

Oggi, sabato 21 settembre, proseguiranno le verifiche sportive a Palazzo del Parco, dalle 8.30 alle 13.30, e le verifiche tecniche sul lungomare Argentina, dalle 9 alle 14. Si entrerà nel vivo con lo shake down facoltativo in programma dalle 9 alle 12.30 su 2,99 km della speciale di San Romolo. Nel pomeriggio, invece, alle 16.20 il primo concorrente scatterà dalla pedana di partenza che sarà in corso Italia, per affrontare il doppio passaggio sulla speciale di Perinaldo-Soldano, lunga 5,79 km inframmezzato da un riordino in Piazzale Zaccari e un parco assistenza sul lungomare Argentina.

Domani, domenica 22 settembre, invece, alle 8 i concorrenti lasceranno il riordino notturno di Piazzale Zaccari per affrontare il triplo passaggio sulle speciali Ghimbegna-San Romolo di 10,51 km e San Romolo-Perinaldo di 7,48 km con due riordini in Piazzale Zaccari e due parchi assistenza sul lungomare Argentina prima di tornare a Bordighera in corso Italia alle 17.10 per i festeggiamenti finali e le premiazioni.

Il 24° Rally delle Palme fu vinto da Elio Cortese-Domenico Verbicara, Škoda Fabia RS Rally2, in 43’55”8 seguiti da Patrizia Sciascia-Piercarlo Capolongo, Škoda Fabia RS Rally2 e Flavio Brega-Fabio Barisonzi, Škoda Fabia Rally2.