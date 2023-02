73° Festival di Sanremo: standing ovation al Teatro Ariston per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto)

È un momento che resterà per sempre nella storia del Festival di Sanremo. La 73ª edizione si è aperta con la standing ovation per Sergio Mattarella, il primo presidente della Repubblica a presenziare al teatro Ariston. Insieme alla figlia Laura ha salutato il pubblico dal palchetto a lui riservato per una prima volta che resterà per sempre.



Per il 75° anniversario della Costituzione, Amadeus ha voluto a Sanremo Roberto Benigni con l’omaggio alla storia del Paese tra Festival, musica, spettacolo e storia. “La Costituzione è un’opera d’arte e canta la libertà e la dignità dell’uomo - ha dichiarato Benigni dal palco dell’Ariston - ogni parola sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria, butta all’aria l’ordine predisposto che c’era prima, il soffocamento. È uno schiaffo al potere. Ci fa sentire che possiamo vivere in un Paese giusto e bello. È un sogno fabbricato da uomini svegli. I nostri padri costituenti l’hanno sognata e chi sogna arriva prima di chi pensa”.