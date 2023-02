Sanremo 2023, in quota vincono gli outfit 'tradizionali': capelli raccolti e abito multicolor per Chiara Ferragni, papillon 'portafortuna' per Amadeus

Un look elegante, con capelli raccolti e un vestito colorato per Chiara Ferragni, papillon "d’ordinanza" per Amadeus: i bookmaker immaginano così il look dei conduttori della prima serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, secondo i quotisti Snai e Olybet.it, vincerà la tradizione: l’imprenditrice digitale ha già annunciato che indosserà creazioni Dior e Schiaparelli e gli analisti puntano su un look elegante, con i capelli raccolti a 1,30 e un abito multicolore a 1,40 (la quota sale a 2,50 per un abito monocolore e a 3 volte la scommessa per i capelli sciolti). Visto il successo del passato, il direttore artistico della kermesse ha scelto di nuovo lo stilista Gai Mattiolo e, per il suo primo outfit, i bookmaker puntano con decisione sul papillon, a una quota compresa tra 1,05 e 1,10. La cravatta, invece, è offerta tra 6 e 7,50.

Intanto, riporta Agipronews, a poche ore dall’inizio della kermesse, i bookmaker confermano il podio dei favoriti, con Marco Mengoni offerto a 3 volte la scommessa da William Hill, davanti a Giorgia (3,50) e Ultimo (3,75). Quarto posto per Lazza a 7,50, con Elodie e Madame a 11 e Colapesce e Dimartino a 12.