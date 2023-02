Pigna: grande successo oggi per l'evento 'Alla scoperta del Parco delle Alpi Liguri'

Grande partecipazione oggi a Pigna per l'evento 'Alla scoperta del Parco delle Alpi Liguri', manifestazione organizzata dal Vicepresidente del Parco Cristian Rodini in collaborazione con i naturalisti Matteo Serafini ed Andrea Floris e l'appassionato fotografo Gioele Manfredi.



All'evento, principalmente ideato per ragazzi e bambini, hanno partecipato anche numerosi appassionati che ne hanno apprezzato la maniera originale e ludica della sua presentazione.



La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'ente Parco al fine di avvicinare i nostri giovani alle bellezze ricche di biodiversità delle nostre montagne e si è conclusa con una ricca merenda offerta dal comune di Pigna, che ringrazio.