Prime possibili proteste al Festival: gli operai della Ansaldo potrebbero manifestare a Sanremo

La vertenza riguardante Ansaldo Energia, tornata d'attualità dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Giuseppe Marino, passato Hitachi Rail, potrebbe finire sotto i riflettori del Festival di Sanremo. E' stata questa la decisione dell'assemblea che si è svolta questa mattina in fabbrica.

Come scrive l’agenzia Ansa, infatti, i tre segretari generali di Fiom, Fim e Uilm Stefano Bonazzi, Christian Venzano e Antonio Apa hanno scritto una lettera al Ministro Urso per chiedere un incontro in tempi rapidissimi, e se entro giovedì non dovesse arrivare la convocazione, i lavoratori andranno a protestare a Sanremo. Le Rsu chiedono garanzie da parte di Cassa depositi e prestiti sulla ricapitalizzazione da 550 milioni e tempi certi per questa operazione.