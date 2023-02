'Generazione Terra' di Ismea, Confeuro: "Salutiamo con fiducia il riavvio di progetto fermo da due anni"

"E’ partito il progetto 'Generazione Terra' di Ismea, che servirà a finanziare l’acquisto dei terreni agricoli da parte dei giovani. Sono previste agevolazioni e finanziamenti che coprono il 100% dell’acquisto dei terreni, con un tetto fissato a 1 milione e mezzo di euro. La misura, come già accaduto in passato, si rivolge ai giovani imprenditori agricoli under 41 e a startupper con esperienza ed è un’ottima iniziativa per il settore" – afferma Andrea Michele Tiso, presidente di Confeuro.

"Per il progetto sono stati allocati 60 milioni di euro, 25 per il nord e 25 centrosud e 10 mln per territorio nazionale dedicati a startupper. Siamo fiduciosi che tale misura possa fare da volano per lo sviluppo del primo settore. Molto spesso i giovani che lavorano da qualche anno in questo settore sono costretti ad abbondonare per mancanza di fondi, o perché la locazione dei terreni è troppo alta. Avere la possibilità di acquistare un terreno o di allargare la propria disponibilità fondiaria permette loro di crescere e di poter resistere alle emergenze congiunturali, epidemiche ed energetiche che sempre più spesso sono causa di fallimento" – prosegue il Presidente di Confeuro.

"Aspettavamo da due anni la ripresa di tali agevolazioni, ferme a seguito dell’epidemia del Covid19 e siamo fiduciosi che il primario torni ad essere di grande appeal per i giovani" – conclude il presidente Tiso.