Sanremo: dipendente in '104' e carta di identità dopo due mesi, uffici al lavoro per ridurre i tempi

Tornano i problemi per ottenere la carta di identità a Sanremo. In questi ultimi giorni sono molte, infatti, le lamentele dei residenti matuziani, rimandati di circa due mesi dalla app utilizzata per fare le prenotazioni, in modo da poter fare il documento all’Anagrafe di corso Garibaldi.

In molti ci hanno segnalato appuntamenti dati a 10 mesi, ma questo non corrisponde a realtà. Effettivamente i ritardi sono confermati anche dall’Assessore competente, il vice Sindaco Costanza Pireri: “Siamo nell’ordine di due mesi – ha detto – perché purtroppo una dipendente è andata in ‘104’, ovvero la Legge che consente di accudire un parente. Ma i tempi non sono così allungati e, al momento si parla aprile per chi prenota in questo momento”.

L’Assessore ha confermato che, già dalla prossima settimana verranno attivati gli straordinari per i dipendenti che, il martedì e giovedì si occuperanno solo di carte d’identità: “In questo modo – dice il vice Sindaco – nel giro di un mese torneremo ai classici 15 giorni di attesa dal momento della richiesta di appuntamento all’ottenimento della carta di identità”.

C’è da evidenziare, però, che a fronte della mancanza dell’ufficio Anagrafe a causa dell’assenza di un dipendente, molti cittadini che prenotano l’appuntamento spesso non si presentano, creando dei ‘vuoti’: “Se, una volta fatta la procedura sulla app – termina l’Assessore – il cittadino non si presenta, i dipendenti non possono accorciare la lista perché devono attendere il turno di ognuno che dura 20 minuti. Purtroppo di casi come questo se ne registrano molti”.