Imperia: dopo due anni di pausa, domenica prossima tornano in piazza le 'Primule per la Vita'

Le primule tornano in piazza! Dopo due anni di pausa forzata a causa delle preoccupazioni per il Covid domenica prossima, 5 febbraio, le 'Primule per la Vita' torneranno davanti a molte chiese di Imperia in occasione della 45a #GiornataPerLaVita e la missione del Centro Centro per la Famiglia e per la Vita di Imperia nel territorio cittadino.

"Dagli anni Ottanta ad oggi - si spiega nella nota - il nostro Centro ha dato in questi decenni vicinanza e aiuto concreto a centinaia di mamme della città e dei centri limitrofi, aiutandole ad accogliere i loro bambini. L’anno scorso abbiamo sostenuto con Progetti Gemma (adozione a distanza di mamma e bambino), fornitura di corredini, pannolini, alimenti per lo svezzamento e vestitini oltre 30 bambini accompagnando durante la gravidanza e fino all’anno di età dei loro bimbi una quarantina di mamme e lavorando spesso in sinergia con i servizi socio-sanitari pubblici e altre realtà di volontariato del territorio.

Pensiamo che la volontà della Chiesa di ricordare che c’è chi non si è arreso all’ineluttabilità dell’aborto legalizzato e combatte ogni giorno per dare alle mamme un appoggio perché accogliere il loro bambino non sia una cosa troppo difficile e vengano spinte da parenti e circostanze verso l’aborto sia davvero importante in un periodo storico in cui il valore di ogni vita umana non è più il faro che guida le scelte individuali e politiche.

Domenica prossima, quindi, appuntamento davanti alle chiese di Imperia per conoscere ai banchetti delle primule i nostri volontari e sostenere con un’offerta il servizio che il nostro Centro offre alle famiglie di tutto il territorio imperiese".