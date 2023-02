Sanremo: i progetti sportivi invernali dell’Istituto tecnico turistico e sociosanitario ‘Ruffini-Aicardi’

Per ovviare ai disagi dei trasporti legati alla chiusura del Colle di Tenda, l’IIS “Ruffini-Aicardi” ha modulato una nuova organizzazione delle attività sportive invernali, per garantire sempre le giornate sulla neve agli studenti.

“Abbiamo deciso di adottare una nuova formula per il progetto educativo 'Sci e snowboard' - dicono le professoresse Silvia Borga e Katya Renda-Paolino, referenti per il progetto Sci e Natura - che comprende un soggiorno in hotel di tre giorni e due pernottamenti a Limone Piemonte , i pranzi in baita, noleggio attrezzature e le lezioni con i maestri. A questo si uniscono attività serali, sempre con la presenza dei docenti accompagnatori, quali la serata didattica sul tema del 'Primo Soccorso' e la sicurezza in montagna, la ciaspolata e il pattinaggio".

"Sono iniziative - terminano - che riscuotono sempre il favore di studenti e famiglie: dopo il primo soggiorno in montagna di dicembre, dedicato agli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico e Professionale Sociosanitario, a breve replicheremo, estendendo la proposta anche ai ragazzi dell’Alberghiero e dell’ Agraria, nell’ottica di favorire l’inclusione e la socializzazione per tutti gli studenti del iis Ruffini-Aicardi”.