Riva Ligure si mette in corsa per la 'Bandiera Azzurra 2023', ecco il percorso dedicato alla pratica podistica

L’Amministrazione comunale di Riva Ligure ha deciso di concorrere alla ‘Bandiera Azzurra’, riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera e l’Anci assegnano annualmente ad almeno otto comuni italiani che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.

Possono concorrere all’assegnazione della bandiera i comuni che hanno un percorso, di almeno 1 km, situato all’interno di un parco pubblico o in un’area del contesto urbano dedicata alla pratica podistica, svolgono durante l’anno attività dedicate alla promozione della salute e degli stili di vita sani, della corsa e del cammino, rivolte alla cittadinanza e/o agli alunni e agli studenti delle scuole, in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio. Consentono la possibilità di praticare in sicurezza attività di corsa/camminata lungo il percorso individuato e che, in caso di assegnazione del riconoscimento, segnalino il percorso con una cartellonistica segnaletica (una bacheca iniziale cm 150x100, paline distanziometriche cm 40x60 in numero variabile) contenente mappa del percorso, il logo ufficiale del riconoscimento e dei soggetti promotori.

Serve anche la delibera del Comune e, in caso di assegnazione del riconoscimento, la previsione di un impegno di spesa annuale per i servizi derivanti dal riconoscimento pari a 5.000 euro.

I comuni che riceveranno la ‘Bandiera Azzurra’ per il 2023 potranno beneficiare di una serie di servizi:

- la concessione della denominazione e del logo ‘Bandiera Azzurra’ per il 2023 a fini di comunicazione e promozione turistica, sportiva e culturale del territorio;

- l’organizzazione di un fine settimana-evento di attività promozionali rivolto alla cittadinanza da parte della Fidal, con la cerimonia di consegna ufficiale del riconoscimento, l’inaugurazione del percorso individuato, la realizzazione di un evento sportivo di corsa e/o cammino non competitiva cui sarà possibile affiancare una gara competitiva (sabato o domenica), la realizzazione di un evento divulgativo per le scolaresche o per la cittadinanza e la misurazione e certificazione del percorso prescelto da Fidal.

Si potranno anche chiedere alcuni servizi aggiuntivi:

- organizzazione di iniziative divulgative, come convegni, workshop formativi e seminari presso gli istituti scolastici o eventi di promozione della pratica del cammino e della corsa alla presenza di testimonial ‘Ambasciatori della Salute’;

- misurazione e certificazione ufficiale di ulteriori percorsi cittadini.

Il percorso individuato vede la partenza dal Santuario della Madonna del Buon consiglio per proseguire verso via santuario fino all’incrocio con vico San Maurizio e poi imboccare la Pista Ciclabile del Parco Costiero Riviera dei Fiori in direzione Arma di Taggia. Proseguimento sulla pista ciclabile fino all’incrocio con corso Villaregia, dove si scenderà poi sulla passeggiata fino al civico 112 (circa). Da qui si prosegue sulla spiaggia per andare fino al ponte che porta alla spiaggia La Torre. Si va sulla passeggiata del lungomare fino al punto di arrivo, a cavallo tra il porticciolo di Riva Ligure e la passeggiata che collega Riva e Santo Stefano al mare (tra via San Francesco e lungomare Cristoforo Colombo).