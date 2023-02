Le sigarette elettroniche sono meno dannose di quelle classiche: nuovi studi lo confermano

A confermarlo sono nuovi studi, che si aggiungono agli ormai numerosi sostenuti negli scorsi anni. Ormai dunque non ci sono più dubbi: le sigarette elettroniche sono meno dannose rispetto a quelle classiche, sebbene non si possano considerare del tutto prive di rischi. Se dunque svapare non è di certo meglio che smettere di fumare, si tratta di un’opzione che vale la pena prendere in considerazione se quella dal fumo è una dipendenza che proprio non si riesce ad abbandonare.

Svapare: tantissime alternative al giorno d’oggi

Iniziare a svapare piuttosto che continuare a fumare sigarette tradizionali può insomma rivelarsi un’ottima idea per i più accaniti che proprio non hanno intenzione o non riescono ad abbandonare completamente il vizio. Al giorno d’oggi tra l’altro esistono numerose alternative, in grado di accontentare i gusti e le esigenze di tutti. Basta dare un’occhiata al catalogo di prodotti del marchio ezee-e, che sta riscuotendo un grande successo tra gli appassionati si svapo. Vediamo però nel dettaglio di cosa stiamo parlando e quali sono le effettive opzioni a disposizione di coloro che vogliono provare la sigaretta elettronica.

Sigaretta elettronica ricaricabile

L’opzione che possiamo considerare più classica è la sigaretta elettronica ricaricabile. Quella di Ezee ha le dimensioni di una sigaretta tradizionale: è sottile e facile da maneggiare e la si può ricaricare facilmente collegandola ad una presa USB. Questa sigaretta elettronica funziona mediante cartucce, che devono essere sostituite una volta terminate ed offre il grande vantaggio di non dover gettare nulla ad ogni svapata. È l’opzione perfetta per i fumatori più accaniti, che vogliono avere sempre a disposizione la propria sigaretta elettronica e poter svapare in qualsiasi momento senza dover sostituire ogni volta la cartuccia.

Sigaretta elettronica usa e getta

Il brand Ezee è diventato famoso in realtà per le sigarette elettroniche usa e getta: le Ezee Go che sono decisamente pratiche. Si tratta in sostanza di un sigaro contenente fino a 400 tiri, che una volta terminato va gettato e che dunque non necessita di alcuna manutenzione (a differenza delle prime sigarette elettroniche messe in commercio). Le Ezee Go sono la soluzione perfetta per chi ama cambiare gusto ma anche per chi vuole sperimentare lo svapo: si può infatti acquistare una sola sigaretta usa e getta per capire come funziona e quali sensazioni offre.

Sempre per quanto riguarda la sigaretta elettronica usa e getta, oggi è possibile trovare in commercio anche le Ezee Puff, che sono molto simili alle Ezee Go ma hanno una forma quadrata e sono tutte prive di nicotina. Nell’ultimo periodo queste sigarette elettroniche stanno riscuotendo un bel successo e sono consigliate in modo particolare a coloro che vogliono liberarsi una volta per tutte del vizio del fumo. Si può infatti iniziare con le Ezee Go per poi passare gradualmente alle Puff ed eliminare almeno la nicotina. Una volta compiuto questo passo, abbandonare completamente il vizio è senza dubbio più semplice, proprio perché non si ha più il problema della dipendenza della nicotina.