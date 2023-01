Elezioni amministrative Ventimiglia, possibile 'stretta di mano' tra il PD e la lista civica di Sismondini?

Tra le manovre di avvicinamento alle prossime elezioni comunali di Ventimiglia, da qualche giorno in città fa parlare un possibile avvicinamento tra colleghi di opposizione dell’ex amministrazione Scullino. Le indiscrezioni parlano di una possibile stretta di mano tra il Partito Democratico e la lista civica centrista costruita da Gabriele Sismondini, negli ultimi giorni tirato per la giacchetta da più schieramenti cittadini.

Per il momento, però, le voci non trovano conferma da parte dei diretti interessati. “Stiamo lavorando sulle linee programmatiche - commenta ai nostri microfoni Vera Nesci, segretario cittadino del Partito Democratico - non ci sono stati incontri ufficiali con Sismondini”. Stessa linea anche da parte di Gabriele Sismondini che smentisce eventuali incontri e rimanda eventuali decisioni alle prossime settimane.

L’intenzione potrebbe essere quella di una convergenza verso il centro per un progetto civico allargato al Partito Democratico in discontinuità con la precedente amministrazione. Ma, per il momento, sembra essere tutto solo sulla carta.